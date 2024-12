Manovra, Tucci (M5s): «Approvato mio emendamento che stanzia 2,5 milioni per Vibo»

Il parlamentare parla di «risultato straordinario ottenuto dai banchi dell'opposizione». Ecco come dovranno essere impiegati i fondi in arrivo

«Grazie a un mio emendamento alla Legge di Bilancio, il Comune di Vibo Valentia beneficerà di uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per la cura e la messa in sicurezza di opere pubbliche». È quanto fa sapere in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che aggiunge: «È un risultato straordinario quello appena conseguito, se si pensa che è stato ottenuto dai banchi dell’opposizione e s’inserisce nel solco di quelli raccolti negli anni passati, quando il Movimento 5 stelle era forza di governo».

«Scendendo nei dettagli – continua il parlamentare – i due milioni e mezzo di euro, spalmati su tre anni, serviranno per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, viadotti e di edifici pubblici, come asili nido e scuole, nonché per il riammodernamento della rete idrica».

«Cambiano i governi e cambiano le stagioni, ma non cambia – conclude Tucci – il mio costante impegno a favore di Vibo».