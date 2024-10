Obbligo di applicare il salario minimo per le imprese che lavorano con il Comune di Vibo, il plauso del deputato Tucci (M5s): «Al passo con le realtà più avanzate»

A pochi giorni dalla delibera di giunta che ha introdotto la misura del salario minimo per il personale delle imprese che lavorano per il Comune di Vibo, arriva il plauso del deputato del MoVimento 5 stelle, Riccardo Tucci. In una nota stampa il deputato calabrese rivolge «un plauso al sindaco di Vibo, Enzo Romeo e all’assessore Luisa Santoro, nonché al resto dell’esecutivo, per aver perorato e poi approvato, con una delibera di giunta, il requisito del salario minimo per i lavoratori delle imprese che avranno a che fare con Palazzo Luigi Razza. Da oggi le imprese appaltatrici del Comune di Vibo – prosegue Tucci – dovranno dimostrare che i loro lavoratori percepiscono un salario minimo di 9 euro lorde l’ora. Un modo per garantire dignità ed equa retribuzione ai lavoratori nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione che recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”».

Tucci poi evidenzia che «con questa iniziativa Vibo si pone nel solco di altre città d’Italia, come Roma, Firenze e Livorno, nonché delle più avanzate realtà europee».

«L’introduzione del requisito del salario minimo negli appalti pubblici – conclude – era uno dei punti fondamentali del programma elettorale dell’alleanza progressista e da sempre è un tema che porta avanti il Movimento 5 stelle. Come si vede, non abbiamo atteso troppo tempo per dargli concretezza».