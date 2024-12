A Vibo 2,5 milioni grazie all’emendamento Tucci, il M5s: «Ora tocca all’amministrazione scegliere le opere su cui investire»

Il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio, proposto dal deputato Riccardo Tucci e grazie al quale il Comune di Vibo Valentia beneficerà di uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per la cura e la messa in sicurezza di opere pubbliche. «Grazie all’intelligente e proficua attività parlamentare – sostengono i cinquestelle vibonesi – il Comune di Vibo Valentia può ora affrontare qualcuna delle tante emergenze in cui si trovano, in maniera ricorrente, i servizi primari e fondamentali per i cittadini».

«Si tratta infatti – proseguono – di un finanziamento destinato ad intervenire nell’ambito del settore dei lavori pubblici in un vasto campo che spazia dai lavori di messa in sicurezza, alla manutenzione di strutture viarie, alle scuole e, in particolare, alla possibilità d’intervenire nelle reti delle condotte idriche, che il Comune di Vibo Valentia potrà avviare per iniziare a sistemarle in via permanente. Toccherà all’amministrazione attiva, sulla base della ricognizione dello stato in cui si trovano le varie reti, scegliere le opere secondo le priorità del cronoprogramma stabilito dalla maggioranza guidata dal nostro sindaco Enzo Romeo».

Il prossimo step sarà quindi quello di «stabilire con sollecitudine l’utilizzo dell’importante finanziamento, da spalmare tuttavia nel triennio, in una logica unitaria e risolutiva almeno di una problematica. Si eviterà perciò la dispersione in micro opere che, visti i risultati negativi del passato, potrebbero non essere sufficienti ad affrontare in via definitiva alcun settore che tanto incide nello svolgimento quotidiano del servizio cittadino primario».