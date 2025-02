Conferenza dei sindaci vibonesi, la scarsa partecipazione causata anche da problemi con la pec dell’Asp

Fermi tutti: e se Occhiuto neppure avesse saputo della Conferenza dei sindaci sulla sanità vibonese? L’assenza del governatore alla riunione del 18 febbraio scorso ha rappresentato un po’ la pietra dello scandalo dell’Assemblea, con decine di primi cittadini che sono insorti per la mancata partecipazione del governatore e commissario ad acta, nonostante le forti criticità della sanità vibonese e i mille interrogativi che avvolgono la sorte dell’ospedale Jazzolino. Uno “schiaffo” che ha spinto molti sindaci ad annunciare l’intenzione di non partecipare più alla Conferenza sino a quando Occhiuto non si farà vedere.

Oggi però emerge che molti consiglieri regionali, invitati a partecipare alla stregua del presidente, non hanno mai ricevuto la email con la data di convocazione dell’Assemblea. È Salvatore Fortunato Giordano, sindaco di Mileto e presidente della Conferenza, a rivelarlo. «Ieri sera – racconta – sono stato messo al corrente che alcuni consiglieri regionali non avevano ricevuto l’invito previsto. Stamani l’Asp ha verificato ed effettivamente gli uffici mi hanno confermato che per alcuni disguidi le pec dell’Asp non sono partite».

E se non sono partite quelle ai consiglieri, non è da escludere che anche quella destinata a Occhiuto non sia stata inoltrata. «Per evitare in futuro problemi simili – continua Giordano -, ho chiesto oggi stesso l’istituzione di un indirizzo email riservato alla Conferenza dei sindaci di modo che le comunicazioni possano essere fatte in maniera autonoma, senza che passino dal protocollo generale». Resta l’amaro in bocca per l’occasione persa e la considerazione che, nel 2025, un confronto così importante tra i massimi esponenti istituzionali dipenda ancora da una mail che non parte o parte male e torna indietro.