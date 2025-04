Andrea Orlando ospite a Vibo lunedì, al centro dell’incontro saranno le politiche industriali

Si svolgerà nell’aula del Consiglio comunale di Vibo Valentia il prossimo lunedì 7 aprile alle 17:30, il quarto degli incontri su tutto il territorio nazionale della campagna promossa dal Forum industria del Partito Democratico volto al confronto con lavoratori, imprese, parti sociali, organizzazioni di categoria e amministrazioni comunali, in cui a presenziare sarà l’ex ministro della Giustizia ed attuale responsabile delle politiche industriali della formazione dem, Andrea Orlando che elaborerà alla presenza del pubblico vibonese le proposte del Partito democratico per una nuova stagione di reindustrializzazione, in preparazione di una conferenza nazionale che si terrà nei prossimi mesi.

Lo stesso Orlando ha evidenziato in merito, attraverso i suoi canali social: «Un percorso che si accompagna ai seminari di approfondimento già avviati sulle politiche industriali coinvolgendo esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali».