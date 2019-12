Elezioni regionali, ecco la lista del Pd a sostegno di Callipo

In campo sotto il simbolo dem il segretario della Cgil Area Vasta Raffaele Mammoliti e il sindaco di Serra Luigi Tassone

Il sostegno del Pd all’imprenditore Pippo Callipo, fortemente voluto dal segretario nazionale Nicola Zingaretti, vede il partito in campo alle elezioni regionali con diversi volti noti della politica regionale e nomi emergenti. Non mancano esponenti del mondo sindacale come nel caso di Raffaele Mammoliti segretario Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Nella lista del collegio centro, come anticipato, trova posto anche un fedelissimo del già deputato Bruno Censore sul quale il candidato alla presidenza ha posto un veto. Si tratta del sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone. Ecco la lista completa (in neretto i candidati vibonesi):

Pd Calabria centro:

Carolina Girasole

Angela Robbe

Sergio Arena

Giancarlo Cuda

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Libero Notatarangelo

Luigi Tassone



