Richiesta di verifiche sul tesseramento Pd a Serra: Aragona segnala possibili irregolarità in vista della parentesi congressuale

Una richiesta di verifica formale sul tesseramento 2025 del circolo del Partito Democratico di Serra San Bruno è stata inoltrata alla Commissione di garanzia da Lucio Aragona, avvocato e tesserato dello stesso partito, in vista del congresso previsto per i giorni 27, 28 e 29 giugno in cui saranno eletti il segretario provinciale di Vibo Valentia e di circolo.

«Risulterebbe violato il Regolamento del tesseramento», scrive Aragona nella nota indirizzata agli organi competenti del partito, facendo riferimento in particolare all’articolo 7, che stabilisce: “La richiesta di iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito positivo della procedura. È fatto divieto di pagare con lo stesso strumento di pagamento più di tre iscrizioni“.

Il nodo della contestazione riguarderebbe dunque presunte irregolarità nei pagamenti delle tessere, che, secondo Aragona, andrebbero accertate prima dell’avvio delle consultazioni interne. «Chiedo – scrive ancora – la verifica della regolarità del tesseramento dell’anno 2025 del circolo cittadino di Serra San Bruno, prima delle elezioni già fissate».

La richiesta è stata avanzata «sulla base di alcune notizie assunte allo stato attuale informalmente», ma viene posta come atto preliminare a un passaggio elettivo considerato delicato. «Fiducioso di un rapido riscontro», conclude Aragona, che si limita a porre la questione senza ulteriori commenti o rilievi politici.