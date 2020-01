Berlusconi a Tropea: «Calabria abbandonata, è ora di rialzarsi»

L’ex premier nella Perla del Tirreno a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Jole Santelli

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

di Pietro Bellantoni



«Siete in uno dei posti più belli d’Italia, un posto da sogno. Vi hanno abbandonati e bisogna far di tutto per trasformare Calabria in positivo e Tropea capitale della cultura 2021». Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a Tropea, in piazza Cannone, a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Jole Santelli.



«Santelli la conosco da 26 anni, non me l’ha mai data – ha detto scherzosamente -. Non solo come parlamentare ma anche nei miei governi come sottosegretaria alla Giustizia. Ha capacità straordinaria di risolvere problemi e di individuare le persone più capaci per risolverli. Campagna elettorale seria, la sinistra gli augurava di perdere la faccia ma ha perso la voce. Ormai è fatta, il programma c’è e i candidati sono stati scelti in modo accurato. Santelli saprà ricorrere a professionisti esterni dall’Italia e dall’Europa per svolgere i problemi. Lei – ha aggiunto – è capace di essere imprenditrice del sistema pubblico e cambiare la vostra regione. Da imprenditore e uomo o di governo sarò a sua disposizione. Se lo vorrà sarò nella squadra che esaminerà i problemi e li risolverà. Calabria unica regione con segno meno nella produzione. Ho visto il porto di Gioia, è sceso in un anno del 4,6%, nel 2007. Era il primo in Europa, ora è il settimo. Avevo progettato – ha aggiunto – l’alta velocità ma la sinistra ha bloccato tutto. Le reti non sono nemmeno elettrificate e i treni hanno età medie di 30 anni. Necessario mettere mano nel sistema ferroviario per far venire i turisti».



Quindi sulla sanità: «Occorre ripristinare assistenza immediata e far tornare qui medici e primari, oltre a rivedere tutto il sistema sanitario. Calabria saprà dare risposte, vedrete che con Jole le cose cambieranno, lo garantisco personalmente. Ho già indicato due professionisti, uno lombardo e uno veneto, che la aiuteranno nel settore della ricerca universitaria. Serve poi diminuire tasse ad aziende che assumono e che assumono giovani. Contributi per aziende che assumono giovani col contratto di praticantato».