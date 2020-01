Elezioni Calabria, la composizione del nuovo consiglio regionale

Tansi e Aiello restano fuori. Forza Italia e Partito democratico fanno la parte del leone accaparrandosi 6 seggi a testa. Ecco la ripartizione dei seggi

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

di Salvatore Bruno



Con poco più di cento sezioni ancora da scrutinare nel territorio regionale, e quindi basandosi su un calcolo di dati ancora non definitivi, è già possibile disegnare una mappa della composizione del nuovo consiglio, prendendo in esame il numero delle preferenze fin qui raccolte dai singoli schieramenti. [Prosegue sotto la pubblicità]

Informazione pubblicitaria

Centomila voti perduti

Intanto si deve registrare l’esclusione dall’assegnazione dei seggi sia della coalizione pentastellata a sostegno di Francesco Aiello, sia di quella che fa capo a Carlo Tansi. In entrambi i casi, sia pure per una manciata di voti, i due candidati alla presidenza non sono riusciti a sfondare lo sbarramento dell’otto per cento, previsto dalla legge per aspirare ad una poltrona in consiglio regionale. Più di centomila voti espressi dagli elettori che rimangono dunque senza rappresentanza istituzionale.

Regionali, sorpresa nel Vibonese: le liste più votate sono le perdenti

I seggi del proporzionale

Questa dovrebbe essere la ripartizione dei 24 seggi assegnati alle liste con il sistema proporzionale

Centrodestra: Forza Italia 5, Lega 4, Fratelli d’Italia 3, Santelli Presidente 2, Udc 1, Casa delle Libertà 1. Totale 16.

Centrosinistra: Partito Democratico 5, Io Resto in Calabria 2, Democratici e Progressisti 1. Totale 8.

Regionali, scrutinio in tempo reale e risultati di lista nel Vibonese

I seggi del maggioritario

Poiché la coalizione vincente, nella ripartizione proporzionale, ha già ottenuto un numero di consiglieri superiore a 15, i sei seggi assegnati con il sistema maggioritario su base regionale, saranno equamente divisi tra le due coalizioni. I tre seggi spettanti al centrodestra dovrebbero andare a Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. I tre seggi spettanti al centrosinistra dovrebbero andare a Partito Democratico, Io Resto in Calabria e Democratici e Progressisti.

Il nuovo consiglio regionale

I calcoli basati sui dati parziali attualmente disponibili offrono quindi la seguente composizione del nuovo consiglio regionale:

Centrodestra: Forza Italia 6, Lega 5, Fratelli d’Italia 4, Santelli Presidente 2, Udc 1, Casa delle Libertà 1. Totale 19

Centrosinistra: Partito Democratico 6, Io Resto in Calabria 3, Democratici e Progressisti 2. Totale 11

LIVE | Elezioni regionali Calabria 2020, i risultati in tempo reale