Regionali, Callipo: «Orgoglioso di aver rifiutato i portatori di voti»

Il candidato uscito sconfitto dalla competizione elettorale assicura: «Chi spera che io lasci il campo libero può rassegnarsi. Faremo opposizione seria e costruttiva»

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«Il popolo calabrese si è espresso e la volontà popolare va rispettata, sempre e comunque. Il dato dell’astensionismo deve indurre a una riflessione profonda perché rappresenta una sconfitta di tutti, un pessimo segnale per la democrazia. Non siamo riusciti a smuovere i troppi calabresi delusi da decenni di cattiva politica, ma abbiamo riacceso la speranza in 245mila calabresi che vorrei ringraziare uno ad uno, come ringrazio chi mi ha affiancato in questa battaglia, dai candidati a chi non ha mai fatto mancare il suo sostegno anche al di fuori delle liste».



È quanto dichiara l’imprenditore vibonese Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria, sconfitto nella tornata elettorale di ieri, domenica 26 gennaio, da Jole Santelli, parlamentare di Forza Italia in carica e portabandiera del centrodestra.



Regionali, dati definitivi: il Vibonese avrà tre consiglieri



«Sono abituato ad assumermi la responsabilità delle mie scelte – ha aggiunto Callipo – e lo faccio anche di fronte alla sconfitta. Lo faccio a testa alta, perché nessuno può negare che, dopo una vita di lavoro, abbia fatto un sacrificio senza stare lì a fare tanti calcoli. Avevo tutto da perdere ma mi sono comunque messo al servizio della Calabria. Abbiamo detto no ai portatori di pacchetti di voti e sapevamo che ciò avrebbe prodotto delle conseguenze, ma siamo orgogliosi di aver rifiutato determinate logiche. Non era mai successo».



Quindi, Callipo riconosce: «Ovviamente c’è amarezza per il risultato, ma chi spera che io lasci il campo libero può rassegnarsi: non finisce qui. Faremo opposizione seria e costruttiva, saremo comunque vigili sull’operato del nuovo governo regionale. Non arretreremo di un millimetro e non daremo tregua ai potentati che opprimono la Calabria. Abbiamo fatto una battaglia di legalità, di dignità e di libertà e continueremo a portarla avanti non solo nel consiglio regionale ma anche nella società, sui territori, tra la gente. Continuerò a lottare – ha concluso – finché avrò vita affinché i giovani calabresi abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità dei loro coetanei di altre regioni. Non mi rassegno: una Calabria diversa, pulita, non più suddita della vecchia politica, è ancora possibile».



Elezioni Calabria, ecco i nuovi consiglieri regionali eletti