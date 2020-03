Politica Giunta regionale, strappo nell’Udc: Marco Martino si autosospende Il leader nazionale dei Giovani, e sindaco di Capistrano, in rotta con i vertici nazionali per la scelta di far entrare nell'esecutivo regionale Franco Talarico Di Redazione -

Il leader nazionale dei Giovani, e sindaco di Capistrano, in rotta con i vertici nazionali per la scelta di far entrare nell'esecutivo regionale Franco Talarico

Informazione pubblicitaria