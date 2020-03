Serra, l’ex maggioranza: «I commissari attuino misure più stringenti»

L’ex amministrazione Tassone invita Guerra e Raimondo a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti che limitino al massimo gli spostamenti della cittadinanza

«Ringraziamo i commissari del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra e Sergio Raimondo, per l’attenzione e la puntualità delle misure disposte e ringraziamo la Polizia municipale, le forze dell’ordine, i medici, gli operatori sanitari e tutti coloro che si stanno impegnando con sconfinata generosità in questo momento di grandissima difficoltà. Ma rivolgiamo anche un appello alla responsabilità a tutti i cittadini affinché si possa contrastare questo nemico invisibile che sta seminando morte e paura».



Gli ex amministratori di Serra San Bruno esprimono preoccupazione perché «nel pieno dell’emergenza coronavirus, ci sono ancora persone che non hanno capito la gravità e la drammaticità della situazione e, dunque, bisogna rendere chiaro a tutti che il rischio che si corre è immenso. Sappiamo che il picco dei contagi – sostengono – deve ancora arrivare e, dunque, invitiamo i commissari, che già stanno svolgendo un lavoro encomiabile, a valutare l’opportunità di rendere le misure ancor più stringenti e, con l’ausilio delle forze preposte alla vigilanza, ad intensificare ulteriormente i controlli. Invitiamo, pertanto, i cittadini a non uscire di casa se non per stretta necessità, a rispettare puntigliosamente le regole e a compiere uno sforzo ancora maggiore nelle prossime settimane evitando contatti con gli altri».



«Come ex amministratori che hanno servito con spirito di servizio la comunità – concludono – avvertiamo il dovere e la responsabilità di renderci totalmente disponibili nei confronti di Serra San Bruno, offrendo ogni informazione che possa essere ritenuta utile».