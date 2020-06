Voragine a Vibo, l’assessore Russo: «Riparata subito, al via nuovo corso»

Il titolare dei Lavori pubblici: «Lavoriamo per una maggiore efficienza dei servizi comunali. È il nuovo corso che vogliamo imprimere al servizio di manutenzione»

«L’amministrazione comunale è intervenuta nell’immediatezza per ripristinare la voragine che si è creata ieri a seguito di una grossa perdita della rete fognaria e che ha coinvolto un autobus fortunatamente senza arrecare danni ai passeggeri». È quanto afferma in una nota l’assessore ai Lavori pubblici di Vibo Valentia, Giovanni Russo, che aggiunge: «Da subito l’ufficio tecnico comunale si è attivato per eliminare la grave situazione di pericolo che si era venuta a determinare. In sole 24 ore è stata individuata la perdita, riparata e colmata pure la voragine. Nelle prossime ore – aggiunge Russo – si procederà alla sistemazione definitiva con la bitumazione dell’area interessata una volta che la stessa si sarà assestata. È il nuovo corso che vogliamo imprimere al servizio di manutenzione. Stiamo lavorando per una maggiore efficienza dei servizi comunali».