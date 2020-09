Comunali a San Gregorio d’Ippona, Farfaglia torna alla guida del Municipio

Il già sindaco, capolista di “Insieme per San Gregorio”, riconquista la poltrona di primo cittadino prevalendo sugli sfidanti Carnovale e Lacquaniti

Pasquale Farfaglia torna alla guida del Comune di San Gregorio. La sua lista “Insieme per San Gregorio” ottiene la maggioranza dei voti alle elezioni seguite allo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi. 600 i voti di lista per il già primo cittadino (38,63% la percentuale di lista) contro i 542 ottenuti da Gregorio Carnovale, alla guida di “Si può fare” e 411 di Alessandro Lacquaniti, capolista di San Gregorio nel cuore. 1533 il totale die voti validi, 22 le schede nulle, 13 le bianche.