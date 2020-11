Serra San Bruno, anche Bruno Censore positivo al Covid

L’ex parlamentare ha ricevuto comunicazione dall’Asp nella serata di ieri. «Bisogna stare attenti, questo virus è molto subdolo» ha detto

Il Covid19 colpisce anche l’ex parlamentare ed ex consigliere regionale del Pd Bruno Censore. Si riferisce a lui l’ultimo caso registrato nella cittadina di Serra San Bruno ed è lo stesso esponente politico a confermarlo in una dichiarazione rilasciata a Il Quotidiano del Sud. «Sto bene e sono asintomatico – ha dichiarato -. Mi sono sottoposto al tampone sabato scorso più che altro per una questione di scrupolo. Essendo risultati negativi i test precedenti, mai avrei immaginato un esito diverso in pochi giorni». L’ex parlamentare si trova ora in isolamento e avverte: «Bisogna stare attenti e osservare tutte le prescrizioni. Questo è un virus subdolo. Pensiamo che tocchi sempre ad altri ma non è così».