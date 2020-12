Approvazione bilancio della Provincia, il plauso della Lega

Il coordinatore vibonese Michele Pagano saluta positivamente il via libera del ministero e loda Solano: «L’Ente esce dal guado e può lavorare per il territorio»

«Finalmente la Provincia di Vibo Valentia esce dal guado e può progettare e lavorare per il territorio, libera da ingessature dovute al dissesto che ne ha limitato l’operatività per sette anni», a parlare così è Michele Pagano, coordinatore provinciale della Lega-Salvini. «L’approvazione del Bilancio da parte della Commissione ministeriale è il segnale che questa amministrazione sta ben operando – aggiunge Pagano – e a nome della Lega vibonese mi sento di fare un plauso al presidente Salvatore Solano ed ai suoi collaboratori per questo importante risultato. Devo fare i complimenti anche al nostro consigliere provinciale Francesco Artusa che tante energie sta profondendo perché la Provincia possa risolvere i tanti problemi ereditati dal passato». Francesco Artusa, da parte sua, esprime la soddisfazione per questo che è «un primo traguardo, ma non un punto di arrivo. Questo deve essere un punto di partenza per tutto il territorio – sottolinea il consigliere leghista – l’esempio che la buona amministrazione esiste anche a Vibo Valentia e può essere un faro per tutti. Adesso bisogna ridare dignità al territorio e lavorare uniti per risollevare la nostra bella Provincia».