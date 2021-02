Regionali, De Magistris e Tansi battono il Vibonese in lungo e in largo

I due esponenti del polo civico, da giorni in campagna elettorale, concentrano l’attenzione sulla provincia di Vibo. Il sindaco di Napoli ha incontrato Sara Scarpulla, il geologo va a Soriano

Informazione pubblicitaria

Concentra le sue attenzioni sulla provincia di Vibo Valentia il polo civico che si candida alla guida della Regione e che vede nel sindaco di Napoli Luigi de Magistris e nel geologo Carlo Tansi i suoi punti di riferimento. Il primo, candidato alla presidenza, ha incontrato Sara Scarpulla, la madre di Matteo Vinci. Lo riferisce egli stesso in un post su Facebook. «Ho incontrato a Vibo Valentia Sara Scarpulla, madre di Matteo Vinci – fa sapere de Magistris -, barbaramente ucciso con un’autobomba a Limbadi nel 2018. Sara mi era stata presentata da Salvatore Borsellino a via D’Amelio, a Palermo, il 19 luglio del 2019. Noi non lasceremo mai indietro le vittime innocenti delle mafie e della violenza in generale. Sara e la sua famiglia si sentono soli e questo è inaccettabile. Il dolore delle vittime deve essere ossigeno per contribuire alla liberazione delle nostre terre da ogni forma di barbarie ed oppressione».

Anche il principale alleato dell’ex pm di Catanzaro, Carlo Tansi, è in queste ore in provincia di Vibo Valentia. Le attenzioni dell’ex capo della Protezione civile regionali si focalizzano su Soriano Calabro da dove Tansi ha annunciato una diretta social. «Sono in viaggio per Soriano Calabro – ha scritto su Facebook – a visitare l’ennesimo ospedale depotenziato di ogni attività, come gli altri 17 della Calabria. Una politica scellerata, del centrodestra e del centrosinistra, che negli anni, non ha saputo riorganizzare le prestazioni minime di assistenza sanitaria per i calabresi. Ci vediamo su questa pagina, in diretta, alle ore 11.30. Seguitemi, e vi racconterò dell’ennesima umiliazione subita da tutti noi».