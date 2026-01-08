Dalle risorse per una nuova scuola a Vena Superiore a quelli per l’ammodernamento dell’oratorio salesiano. Nuovi interventi pronti a partire grazie alle recenti somme destinate al territorio vibonese. I dettagli sono contenuti in una nota stampa nella quale si sottolinea che «grazie all’impegno dell’onorevole Giuseppe Mangialavori sono stati destinati 850.000 euro a favore di interventi strategici per la crescita e il benessere della comunità».

La ripartizione delle risorse

Nel dettaglio, le risorse saranno così ripartite: 300.000 euro per l’ammodernamento dell’Oratorio Salesiano di Vibo Valentia, punto di riferimento educativo e aggregativo per centinaia di giovani; 400.000 euro per il primo lotto della nuova scuola primaria nella frazione Vena Superiore; 150.000 euro a favore dell’Associazione “Il Dono” di Jonadi, per la realizzazione di un centro sportivo e di un’area giochi, spazi fondamentali per la crescita sana e inclusiva delle nuove generazioni.

«Questi interventi – ha dichiarato Mangialavori, a margine della conferenza stampa svoltasi ieri – rispondono a bisogni reali della nostra comunità: educazione, socialità, sport e spazi di aggregazione. Continuerò a lavorare con serietà e concretezza per portare risultati tangibili al nostro territorio».