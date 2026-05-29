A Tropea il gruppo consiliare “Insieme per Tropea” interviene sull’assegnazione degli alloggi popolari Aterp e chiede al Comune la pubblicazione immediata della graduatoria destinata agli aventi diritto. La sollecitazione arriva dai consiglieri comunali neoeletti della lista Rodolico sindaco, che richiamano la procedura avviata durante la gestione della Commissione straordinaria prefettizia e ringraziano la terna commissariale «per l’ottimo lavoro svolto a favore della città».

Secondo quanto riferito dal gruppo, «la graduatoria definitiva sarebbe stata già predisposta dall’Aterp e trasmessa ufficialmente al Comune di Tropea tramite Pec, con acquisizione agli atti e protocollazione avvenuta in data 25 maggio 2026». Da qui la richiesta di accelerare i tempi, alla luce di un procedimento che riguarda famiglie in attesa di una risposta sul diritto all’abitazione.

La richiesta agli uffici comunali

Per i consiglieri di opposizione, il ritardo nella pubblicazione «non appare ulteriormente giustificabile, soprattutto in considerazione della rilevanza sociale della vicenda e delle legittime aspettative di numerose famiglie tropeane che attendono da tempo una risposta concreta sul diritto all’abitazione».

Il gruppo richiama anche il funzionamento ordinario della macchina amministrativa in questa fase di passaggio istituzionale. «Le funzioni amministrative e gestionali degli uffici comunali proseguono regolarmente ad prorogatio sino all’insediamento del nuovo esecutivo», ricordano i consiglieri, sottolineando che «non può esservi alcuna sospensione o rallentamento dell’azione amministrativa su procedimenti così delicati e rilevanti per la comunità».

«Serve tempestività nel rispetto dei diritti»

La posizione del gruppo viene affidata a una dichiarazione rivolta agli uffici competenti. «Riteniamo indispensabile — dichiarano i consiglieri comunali di “Insieme per Tropea” — che gli uffici comunali competenti, e in particolare l’Ufficio tecnico comunale, assicurino tempestività, efficienza amministrativa, trasparenza e piena informazione nei confronti dei cittadini interessati, nel rigoroso rispetto della legalità e dei diritti riconosciuti agli aventi titolo».

Nella nota, il gruppo consiliare pone anche un tema di correttezza istituzionale: «Nessuno, al di fuori delle istituzioni formalmente competenti e degli uffici preposti, può impropriamente attribuirsi meriti o iniziative su una procedura amministrativa che deve svolgersi esclusivamente secondo criteri di imparzialità, correttezza e trasparenza».

Per “Insieme per Tropea”, la pubblicazione della graduatoria e la definizione dell’iter rappresentano un passaggio amministrativo con ricadute sociali immediate. «Garantire chiarezza e rapidità nell’assegnazione degli alloggi popolari significa tutelare concretamente persone e famiglie che vivono condizioni di difficoltà sociale e che attendono risposte certe da parte delle istituzioni».

Il gruppo annuncia infine che continuerà «a seguire con la massima attenzione l’intera vicenda», esercitando «il proprio ruolo istituzionale di vigilanza affinché ogni fase della procedura venga conclusa nel pieno rispetto delle norme, dei tempi dovuti e dei diritti dei cittadini».