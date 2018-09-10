<p>Nuova <strong>nomina per Antonio Scuticchio,</strong> ex assessore all’Ambiente al Comune di Vibo Valentia. E’ stato individuato <strong>dall’Udc</strong> quale <strong>responsabile regionale del settore ambiente</strong> per il partito. Avvocato e giornalista, Antonio Scuticchio proprio in tale ultima veste è stato <strong>corrispondente</strong> dalla regione nel 2003 e nel 2004 <strong>per “La Discussione”</strong>, il quotidiano dell’Udc, partito di cui comunque non è mai stato tesserato. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28789"></div>\n\n Antonio Scuticchio, <strong>politicamente proviene dal defunto Ncd</strong> (Nuovo Centro destra), partito alleato con l’Udc alle elezioni provinciali del 2014 (fu proprio Scuticchio a presentare le liste) e poi alle regionali. Per il nuovo incarico,<strong> Antonio Scuticchio</strong> ha <strong>ringraziato il segretario regionale del partito Francesco Talarico</strong> e il<strong> presidente</strong> regionale dell’Udc <strong>Gaetano Ottavio Bruni.</strong> Quale ex assessore comunale all’Ambiente, Scuticchio ha fatto partire la raccolta differenziata in città e nelle frazioni, adottando poi un piano ed un regolamento per i rifiuti e vinto il bando rifiuti da 759mila euro per le isole ecologiche ed i centri di raccolta. </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>