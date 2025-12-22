Il gruppo guidato dai consiglieri comunali Antonio Procopio e Luigi Tassone ha promosso una riunione al fine di avviare un percorso politico che porti alla costruzione di un’alternativa di governo in vista delle prossime elezioni
Il gruppo Uniti per Serra, guidato dai consiglieri comunali Antonio Procopio e Luigi Tassone, ha promosso nei giorni scorsi una riunione organizzativa al termine della quale è stato conferito mandato a Vincenzo Damiani di avviare un percorso politico e programmatico finalizzato alla costruzione di una alternativa di governo della città, in vista delle prossime elezioni amministrative.
«A Damiani – è scritto in una nota diffusa da Uniti per Serra – è stato affidato il compito di elaborare una sintesi capace di rappresentare tutte le sensibilità disponibili a contribuire a un progetto serio, consapevole e inclusivo. In quest’ottica, Damiani avvierà un ampio confronto con imprenditori, attori sociali, rappresentanti di categoria, lavoratori, cittadini e tutte le forze positive di Serra San Bruno, con l’obiettivo di dar vita a un movimento più ampio, in grado di esprimere una visione chiara, definita e di ampio respiro per lo sviluppo stabile e duraturo della città. Si tratterà di un movimento civico, che va oltre le appartenenze partitiche, animato da uno spirito costruttivo e positivo, con l’ambizione di contribuire concretamente alla crescita e al futuro della comunità».
«Siamo e saremo un movimento aperto, moderno, dinamico e inclusivo – hanno dichiarato Antonio Procopio e Luigi Tassone – capace di interpretare i mutamenti sociali e di offrire risposte concrete ai cittadini. Abbiamo individuato nel dottor Vincenzo Damiani una figura che incarna un sentire comune, orientato al futuro, capace di scegliere e decidere nell’interesse della collettività e di guidare un gruppo motivato e desideroso di costruire un domani migliore per la propria città».
«Damiani gode della nostra piena fiducia – hanno aggiunto – e siamo certi che saprà svolgere il ruolo affidatogli con lealtà e affidabilità. La riunione odierna rappresenta un punto di partenza che apre un nuovo cammino». Al termine di questo percorso condiviso, fanno sapere infine, sarà individuata una nuova denominazione e un nuovo logo, che sintetizzeranno i contributi di idee e le proposte di tutti gli aderenti.