Ecco tutti gli aspiranti consiglieri comunali a sostegno delle liste “Rinascita democratica” e “Spilinga Unita”

E’ sfida a due a Spilinga dopo la caduta dell’amministrazione comunale a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali che nell’aprile dello scorso anno hanno così posto fine alla consiliatura guidata dal sindaco Armando Fiamingo.

Alla guida della lista “Rinascita democratica” è candidato a sindaco Silvano Contartese, commercialista, 49 anni, già consigliere comunale di minoranza. A sfidarlo è Vincenzo Marasco, 71 anni, con la lista “Spilinga Unita”.



I candidati al consiglio comunale con la lista “Spilinga nel Cuore” (Silvano Contartese) sono: Giuseppe Barbalace; Roberto Barbalace; Adriana Caccamo; Domenico Calello; Maria Fontina De Salvo; Nunziato Dotro; Francesco Panzitta; Laura Papaianni; Michelangelo Pontoriero; Pasquale Pugliese.



Per la lista “Uniti per Spilinga (a sindaco Vincenzo Marasco), gli aspiranti consiglieri comunali sono: Emanuele Arena; Franco Barbalace; Davide Fiamingo; Antonio Miceli; Domenico Pontoriero; Laura Pontoriero; Giuseppe Pugliese; Manuel Pugliese; Pasquale Pugliese; Daniela Zanai.