L'ingresso nel partito ufficializzato nel corso di una conferenza stampa a Lamezia alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni. Il consigliere regionale: «Necessario ripartire dai diritti, dal lavoro e dal contrasto alle disuguaglianze»

È stata ufficializzata oggi, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni e del segretario regionale Fernando Pignataro, l’adesione del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo al partito di Sinistra Italiana. Insieme al capogruppo del Misto a Palazzo Campanella hanno aderito al partito ben 102 tra amministratori locali (in carica e non), militanti del suo movimento Liberamente progressisti, attivisti e cittadini, che hanno sottoscritto il documento politico nel quale vengono espresse le motivazioni di una scelta che «punta a rivitalizzare l’area progressista in Calabria e a rinvigorire l’azione del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali».

I vibonesi che hanno aderito a Sinistra Italiana

Ad aderire a Sinistra Italiana ci sono tra gli altri il vicesindaco di Vibo Loredana Pilegi e i consiglieri comunali Sergio Barbuto, Antonio Scuticchio e Leoluca De Vita. E ancora Michele Mirabello, ex consigliere regionale ed esponente del Pd; i consiglieri comunali di Pizzo Emilio De Pasquale e di Soriano Cristian Tassone. Come detto, tra i nuovi ingressi nel partito di Fratorianni ci sono anche ex amministratori: il già sindaco di Pizzo Franco Falcone, sempre da Pizzo Francesco Antonio Gammo (ex consigliere comunale), Antonio Minniti (ex sindaco di Fabrizia), Mario Suppa (ex consigliere comunale di Fabrizia), Bruno Tassone (già consigliere provinciale), Giuseppe Condoleo (ex consigliere comunale di Vibo), Fortunato Cugliari (ex vicesindaco di Stefanaconi), Domenico Pondaco e Raffaele Antonio Loschiavo (ex consiglieri comunale di Stefanaconi), Onofrio Maragò (ex sindaco di Sant’Onofrio).

Ci sono poi gli attivisti: Caterina Varvaglione di Pizzo, Sonia Lampasi di Vibo, Nicola Greco di San Gregorio d’Ippona, Walter Guerrera di Rombiolo, Ignazio Pontoriero di Ricadi, Antonio Petracca di Spilinga, Antonio Palermo di Dinami, Francesco Il Grande di Tropea, Angela Sganga Vibo, Pino Scalamandrè di Vibo, Antonio Santamaria di Vibo, Alfonso Stagno di San Calogero, Rosanna Innocenti di Pizzo, Antonio Sardanelli di San Gregorio d’Ippona, Romina Greco di Vibo, Vincenzo Guglielmino di Tropea, Stefania Florenzano di Pizzo.

Le parole di Lo Schiavo

Nel corso della conferenza stampa, che si è svolta a Lamezia Terme, Antonio Lo Schiavo ha affermato: «Questo è uno dei momenti più importanti del mio impegno e della mia militanza ed è una scelta costruita grazie alla disponibilità, all’acume politico e al lavoro del gruppo dirigente regionale di Sinistra italiana. La mia adesione arriva in un momento politico delicatissimo per la nostra regione, dopo cinque anni di governo delle destre, in cui la regione ha toccato il punto più basso. Un fallimento quotidiano che ci vede arretrare su tutti i fronti, dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture ai diritti, fino allo spopolamento e all’isolamento delle aree interne. Al di là della propaganda patinata del nostro presidente di Regione, i dati certificati da enti terzi tracciano costantemente un quadro disastroso. Noi siamo qui a dire che bisogna resistere, a dare un’altra idea e una prospettiva alternativa per la nostra regione. C’è poi la coerenza di una storia politica che viene dal movimentismo nell’area progressista e che ha visto in Sinistra italiana l’approdo naturale per chi oggi è e vuole dirsi “sinistra”. Oggi più che mai è necessario tornare a declinare i concetti che in questi anni abbiamo trascurato: il contrasto alle disuguaglianze, i diritti, il lavoro. E poi c’è la battaglia per lo sviluppo di una regione che non pensa a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Una regione che regala 120 milioni di euro al sistema aeroportuale e alle compagnie aeree, mentre non bada allo stato disastroso delle strade, al dramma della sanità, al lavoro per i suoi giovani. E noi chiederemo conto di tutto questo al presidente Occhiuto. Sinistra Italiana è la comunità che oggi mi accoglie e che ringrazio, nella quale entro con grande rispetto. Da domani la mia voce in Consiglio regionale sarà la voce di Sinistra Italiana e uno dei primi atti politici che mi vedranno promotore sarà il rilancio della mozione per l’interruzione dei rapporti con Israele che ho presentato nei giorni scorsi. Questo atto diventerà la mozione di Sinistra italiana – Avs».

Di seguito i nomi di tutti i 102 tra amministratori e attivisti che hanno aderito a Sinistra Italiana.