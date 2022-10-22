Dopo la bocciatura di Licia Ronzulli nel Governo, la premier “gela” anche le ambizioni del deputato vibonese, nonché coordinatore regionale di Fi, da sempre politicamente vicino alla fedelissima del Cavaliere. Al suo posto viene scelto l’ex presidente della Regione Sicilia, volto storico della destra

Puntava sul deputato vibonese Giuseppe Mangialavori, quale ministro per il Sud, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Ma il suo nome – al pari di quello di Francesco Paolo Sisto – non è passato. La premier Giorgia Meloni ha “gelato” le proposte del Cavaliere bocciandole entrambe, ma soprattutto affossandole dopo aver ritenuto non di alto profilo neppure Licia Ronzulli quale ministro del suo Governo e, quindi, a ruota quello che è ritenuto uno degli uomini di Forza Italia a lei più vicini, ovvero il coordinatore regionale di Fi Giuseppe Mangialavori. La ricostruzione di tali retroscena è oggi offerta da Il Giornale (quotidiano da sempre vicino a Forza Italia) in un articolo a firma della collega Anna Maria Greco intitolato “A tu per tu con Mattarella. E Berlusconi chiude il caso”. [Continua in basso]

Stando alla ricostruzione della giornalista, sino all’ultimo Silvio Berlusconi ha cercato di ottenere il più possibile per Forza Italia, ritrovandosi sull’Appia Antica con il capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo e il portavoce neodeputato Paolo Emilio Russo, mentre a trattare con “Ignazio La Russa – scrive Il Giornale – sono il vicepresidente Antonio Tajani e Licia Ronzulli. Il telefono è incandescente. Il Cavaliere incassa la conferma per Tajani vicepremier oltre che ministro degli Esteri, che sembrava in bilico, ma deve rinunciare alla Giustizia e pure allo Sviluppo economico. Propone per il ministero del Sud due nomi, Francesco Paolo Sisto e Giuseppe Mangialavori, ma non passano. Mentre entra inaspettatamente Paolo Zangrillo, fratello del medico del Cav, alla Transizione ecologica. Sono gli ultimi aggiustamenti, poi viene dato il visto finale ai 5 ministri, che devono bilanciare il peso rispetto a Lega e Fdi”.

Il deputato vibonese, dunque, stando a Il Giornale (e non abbiamo motivo di dubitare della sua attendibilità su tali retroscena) è stato in “ballo” – con la “sponsorizzazione” di Berlusconi e della Ronzulli – per il Ministero per il Sud, ma Giorgia Meloni, evidentemente, non l’ha ritenuto la scelta migliore per il suo Governo, preferendo a Mangialavori (o in alternativa Paolo Sisto) Nello Musumeci, volto storico della destra siciliana degli ultimi trent’anni, ex missino e presidente della Regione Sicilia nella legislatura appena conclusa. Lo stesso Musimeci è stato nominato anche ministro delle Politiche del Mare. Stando così le cose, Mangialavori (coordinatore in Calabria di Forza italia) dovrà ora accontentarsi – al più – di ruoli di secondo piano aspettando la prossima “infornata” con i sottosegretari. Chi vivrà, vedrà.

