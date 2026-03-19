Il candidato sindaco a seguito della decisione dei commissari di dichiarare il progetto di riqualificazione dell’infrastruttura di interesse pubblico. E sul futuro non ha dubbi: «La città ha bisogno di un Piano comunale per lo sport»

«Accogliamo con favore la decisione della commissione straordinaria del Comune di Tropea di dichiarare di interesse pubblico il progetto di riqualificazione e gestione del campo sportivo “Marina del Vescovado”». È quanto dichiara Antonio Piserà, candidato sindaco della lista RigeneriAmo Tropea, in riferimento alla delibera n. 51 del 10 marzo 2026, con cui la Commissione – esercitando i poteri della Giunta comunale – ha riconosciuto l’interesse pubblico del progetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2021 sugli impianti sportivi.

Il provvedimento – si fa rilevare - rappresenta un passaggio amministrativo significativo, che consente di avviare un percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo attraverso il coinvolgimento del mondo associativo e sportivo locale, secondo un modello già diffuso a livello nazionale basato sulla collaborazione tra pubblico e privato sociale. Secondo il piano economico-finanziario presentato, il soggetto proponente si è impegnato a sostenere un investimento di circa 38.500 euro, oltre Iva, destinato a interventi di riqualificazione, manutenzione e miglioramento funzionale della struttura, senza oneri diretti a carico dell’ente.

«Si tratta – afferma Piserà – di un segnale positivo, che va nella direzione di restituire alla città uno spazio sportivo fondamentale, soprattutto per i giovani e per la vita sociale della comunità». Tuttavia, accanto a questo segnale positivo, emerge con chiarezza una criticità che non può essere ignorata. «Questo intervento – prosegue Piserà – evidenzia, ancora una volta, come negli anni passati sia mancata una vera programmazione sul sistema degli impianti sportivi della città».

Le criticità insistenti

Nonostante la crescita del movimento sportivo locale e i risultati raggiunti sul campo, infatti, Tropea continua a non disporre di un impianto pienamente agibile, costringendo le realtà sportive a operare in condizioni di difficoltà. «Per anni – sottolinea – si è intervenuti con soluzioni frammentarie o emergenziali, senza affrontare in modo strutturale le criticità esistenti. Interventi come l’adeguamento delle tribune, la messa a norma delle strutture e il completamento delle opere necessarie erano non solo possibili, ma doverosi».

Il risultato – si legge nel comunicato stampa - è sotto gli occhi di tutti: una squadra costretta a giocare fuori casa; una comunità privata di un punto di riferimento sportivo e una città che non ha potuto vivere pienamente la propria dimensione sportiva.

«È il segno evidente – aggiunge Piserà – di una mancanza di visione che ha fatto perdere tempo prezioso a Tropea».

Il candidato sindaco richiama quindi il valore più ampio dello sport per una comunità. «Ogni iniziativa che punta a restituire alla città uno spazio sportivo rappresenta un passo nella direzione giusta. Perché lo sport non è solo attività fisica: è educazione, crescita, comunità».

Proprio per questo, gli impianti sportivi devono essere considerati infrastrutture sociali strategiche, al pari di scuole, servizi e spazi pubblici. Per RigeneriAmo Tropea, il progetto del campo sportivo rappresenta un punto di partenza, ma non può rimanere un episodio isolato.

«Tropea ha bisogno di una visione complessiva – conclude Piserà – e di un vero Piano comunale dello sport, capace di programmare nel tempo: la riqualificazione delle strutture esistenti, la gestione trasparente degli impianti, il sostegno alle associazioni sportive, la promozione dello sport giovanile e sociale, il collegamento tra sport, turismo e benessere. Perché una città che investe nello sport investe nella qualità della vita, nella salute e nel futuro delle nuove generazioni».

«Lo sport non appartiene a nessuno – conclude Piserà – appartiene alla città. E Tropea merita di tornare a vivere lo sport nei propri spazi, con strutture adeguate e una visione all’altezza della sua comunità».