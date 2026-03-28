“Sono bastati pochi centimetri di neve per mandare in tilt la viabilità e riportare Cassari in una condizione di isolamento. Eppure il Comune era stato dotato di un mezzo destinato esclusivamente alla frazione Cassari: che fine ha fatto? Per quale motivo questa mattina non si è intervenuti per garantire la pulizia delle strade? Ancora una volta il nostro territorio paga il prezzo della sua posizione geografica e, soprattutto, dell’inefficienza istituzionale”. E’ quanto sostiene in una nota il gruppo di minoranza al Comune di Nardodipace che aggiunge di avvertire “il dovere di denunciare il grave disagio causato dal mancato intervento di spalatura della neve sull’intera rete viaria del paese e sulle principali vie di collegamento esterne. Tra i cittadini si diffonde un forte sentimento di abbandono. Strade impraticabili e totale assenza di interventi non possono più essere considerati disagi ordinari: siamo di fronte a una vera emergenza per una comunità già fragile. La strada che collega la frazione Cassari a Fabrizia, sia nel tratto di competenza comunale che in quello provinciale, è ormai ridotta a una mulattiera: buche profonde occupano interi tratti della carreggiata, rendendo il transito pericoloso e difficoltoso. È necessario un intervento immediato da parte degli enti competenti, che devono assumersi pienamente le proprie responsabilità. Cassari merita attenzione, rispetto e pari diritti rispetto a qualsiasi altro territorio. All’emergenza viabilità si aggiunge un ulteriore grave disagio: le scuole sono rimaste chiuse e il pullman che ogni giorno accompagna i ragazzi a Serra San Bruno è rimasto fermo. Una situazione inaccettabile, che penalizza ancora una volta i nostri giovani e il loro diritto allo studio. Non è tollerabile che, per pochi centimetri di neve non rimossi – conclude la minoranza consiliare di Nardodipace – si arrivi al blocco totale dei servizi essenziali”.