Il coordinatore provinciale a Vibo di Forza Italia subentra in Consiglio regionale nel ruolo che è stato del cognato Arruzzolo

Forza Italia, il neo capogruppo Michele Comito: “Ringrazio i colleghi ed il partito per la fiducia accordatami. Insieme lavoreremo per una Calabria pronta a raccogliere le sfide che ci attendono”. “All’indomani del Consiglio regionale che mi ha visto partecipare per la prima volta in qualità di capogruppo di Forza Italia, mi sento di esprimere pubblicamente, come già fatto durante l’assemblea di ieri, sentimenti di gratitudine nei confronti del mio partito e dei colleghi consiglieri del mio gruppo per la fiducia che hanno riposto in me e che cercherò di non deludere in ogni occasione nella quale verrò chiamato a rappresentare le istanze e i valori di Forza Italia”. Ad affermarlo il neo capogruppo degli azzurri nel Consiglio regionale della Calabria, Michele Comito, che nelle scorse settimane si è dimesso dalla carica di presidente della III Commissione: “Ho lasciato la

presidenza della Commissione – spiega Comito – consapevole di avere fatto del mio meglio in un settore particolarmente delicato come quello della sanità. E se su questo fronte abbiamo ottenuto dei risultati politici importanti, con proposte di legge, trasformando in atti le istanze della cittadinanza calabrese, il merito non può che essere equamente ripartito tra tutti i componenti della Commissione stessa, che hanno

lavorato senza risparmiarsi”.

“Oggi per me non sarà facile – aggiunge Comito – sostituire chi mi ha preceduto come capogruppo, il collega e fraterno amico Giovanni Arruzzolo, al quale vanno il mio ringraziamento più sentito per come ha saputo guidare il nostro gruppo con il garbo e la competenza che lo

contraddistinguono, ed i miei auguri di buon lavoro in Parlamento. La scelta che i miei colleghi hanno voluto compiere non può che rappresentare per me motivo di grande orgoglio, che porta con sé anche l’assunzione di una responsabilità politica che sento tutta e che mi impegnerò ad onorare nel miglior modo possibile. Infine – conclude Michele Comito -intendo porgere un ringraziamento al mio partito, Forza Italia, a

cominciare dal nostro coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e a tutti i dirigenti e al popolo azzurro che sono certo saranno al nostro fianco per portare avanti le sfide che la società ci pone, dando sostegno al presidente Roberto Occhiuto che col suo lavoro sta cambiando il volto e l’immagine della nostra Regione, nel solco di una tradizione liberale che è garanzia di giustizia e progresso per l’intera Calabria”.

