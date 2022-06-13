Tutti gli articoli di Politica
Vince il sindacalista della Cisl Sergio Pititto a Pizzo Calabro, sostenuto anche da Forza Italia. Largo margine di scarto – ottiene 3.676 voti – su Emilio De Pasquale (che ottiene 2.438 voti), Francesco Damiano Muzzopappa (che si ferma a 1224 voti) e Giuseppe De Caria (59 voti). Risultato largamente già previsto alla vigilia del voto. Mancano ancora i dati definitivi di alcune sezioni elettorali, ma la vittoria di Sergio Pititto è ormai certa. Si chiude così la fine della gestione commissariale aperta nel febbraio del 2020 con gli organi elettivi dell’ente sciolti per infiltrazioni mafiose a seguito di quanto emerso nell’operazione antimafia Rinascita Scott.
Queste le preferenze dei candidati al Consiglio comunale nella lista “Adesso Pizzo” schierata con il candidato a sindaco Sergio Pititto: Maria (detta Marina) Betró (381 voti), Maurizio Antonio (detto Johnny)Broussard (151 voti), Laura Buffone (266 voti), Stefania Calfapietra (425 voti), Felice Moreno Ceravolo (156 voti), Maria Teresa De Fina (363 voti), Carmelina detta Carmen Giampà (187 voti), Gennaro Muratore (456 voti), Vincenzo Pagnotta (466 voti), Francesco (detto Franco) Procopio (322 voti), Gioacchino (detto Gió) Puglisi (277 voti), Domenico Rocca (285 voti). La lista ottiene otto consiglieri comunali.
Queste le preferenze dei candidati al Consiglio comunale nella lista “Domani è oggi” che sosteneva il candidato a sindaco Emilio De Pasquale: Giuseppe Pascale (188 voti), Alfonso Belvedere (127 voti), Silvia Burgisano (167 voti), Carlo Capocasale (329 voti), Caterina Varvaglione (193 voti), Filomena Valeria Cortese (107), Tatiana Andolfi (280 voti), Nicola Masseria (210 voti), Giusy Federico (299 voti), Antonio Gaglioti (207 voti), Alessia Campisano (252 voti), Domenico Mesiano (74 voti). La lista ottiene tre consiglieri comunali.
Queste invece le preferenze dei candidati al Consiglio comunale nella lista “Città libera” che sosteneva Francesco Damiano Muzzopappa: Anna Maria Callipo (172 voti), Roberta Cavallaro (64 voti), Ruggero Antonio Ceravolo (107 voti), Francesca De Agazio (150 voti), Sebastiano Farina (52 voti), Francesco Maria Carlo Feroleto De Maria (174 voti), Carmela Gaglioti (119 voti), Fabiola Lepore (29 voti), Maurizio Malfarà (113 voti), Carlo Marcellino (119 voti), Fernando Domenico Antonio Nicotra (95 voti), Daniela Lucia Pezzo (18 voti). La lista ottiene un consigliere comunale (Muzzopappa).
