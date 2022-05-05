Il segretario provinciale: dei socialisti «Il Partito democratico con parte dei suoi dirigenti riesce sempre a trovare il modo per far vincere la destra»

«Il Pd vibonese e quella innata capacità e volontà di non fare crescere il centrosinistra. Nonostante gli infiniti sforzi degli alleati, Psi in testa con tante difficoltà, di promuovere iniziative volte alla crescita politico-culturale della nostra provincia, il Partito democratico con parte dei suoi dirigenti riesce sempre a trovare il modo di far vincere la destra e di allontanare giovani e militanti dalla politica attiva. Tutto ciò restando sempre nelle ambiguità e nella miopia politica». Così Gian Maria Librino, segretario provinciale di Vibo Valentia del Partito socialista italiano, che riferendosi al Pd aggiunge come lo stesso partito a volte «rispolvera vecchi vizi e modi di operare figli del “buon” Pci di novecentesca memoria. La “coalizione allargata di sinistra” che non vuole la sinistra. Questo è quanto accaduto a Pizzo in vista delle elezioni comunali. La “coalizione” che appoggia il candidato De Pasquale si è autodefinita pubblicamente allargata a tutta la sinistra e aperta ai giovani. “Privatamente” ha dimostrato di essere tutto il contrario. Quella parola “sinistra” sembra venir meno quando la Federazione provinciale del Psi propone il suo giovane candidato, il quale viene accolto non dal candidato a sindaco, bensì dal segretario del Pd che già sapeva che il Partito socialista voleva porre la sua candidatura».



Il giovane candidato socialista, spiega sempre il segretario, «viene così invitato a partecipare alle riunioni che si sarebbero svolte nelle settimane successive prendendo parte solo a due di queste. Ma perché solo a due? Beh, perché il Pd ha ben pensato di riferire ai socialisti: “Non avevamo capito che volevate candidarvi. Comunque noi non possiamo sostenere la vostra candidatura perché non avete un gruppo alle spalle”. In tutto ciò, un candidato a sindaco che è a conoscenza di ogni avvenimento, sopra citato, ma fa finta di non sapere nulla. Un racconto reale – conclude il segretario provinciale – che rispecchia la vera identità di quel partito che da anni viene identificato come punto focale della sinistra italiana, ma che in realtà colleziona danni politici».

