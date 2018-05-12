Il primo cittadino in carica, Carmelo Bova, non si ricandida per far posto ad Alessandro Luca. A sfidarlo le liste di Domenico Amoroso e Mario Teti

Sono tre le liste che si contenderanno la vittoria per la guida politica del municipio di Polia, centro del Vibonese chiamato alle urne il 10 giugno prossimo al pari di Gerocarne, Dinami, Parghelia, Mileto e Filandari. Non si ricandida il sindaco uscente Carmelo Bova (in foto) che sosterrà invece la lista “Polia 18.0” che candida a primo cittadino Alessandro Luca, 32 anni. Alla carica di consiglieri comunali, invece, sono candidati: Antonio Ceravolo, Rossella Criniti, ing. Domenico Monterosso, Massimo Monterosso, Gioele Pulerà, Francesco Teti, Carmelo Bova (omonimo parente del sindaco uscente).

La Lista “Insieme si Può per Polia” candida a sindaco Domenico Amoroso, 41 anni, mentre i dieci candidati al Consiglio comunale sono: Giovanni Anello, Laura Cateria Condoleo, Vito Demonte, Caterina Feroce, Vito Masdea, Franco Pujia, Bruno Ruscio, Debora Teti, Rocco Timpani, Matteo Umbro.

Infine la lista “Uniti per Polia”, che candida a primo cittadino Mario Teti, 58 anni. I consiglieri comunali candidati con tale schieramento sono 9: Anna Alfano, Pier Giuseppe Maiolo, Elia Buccinnà, Francesco Cuda, Antonio Gugliotta, Santo Mancari, Giuseppe Bilotta, Ersilio Giovanni Palmarelli, Onofrio De Fina.

