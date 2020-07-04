Il centrodestra rompe gli indugi e annuncia la formazione di una lista civica ispirata ai valori moderati e liberali

“Siamo fermamente convinti che questo sia il momento giusto per far nascere a Serra una coalizione civica liberale e moderata, nel rispetto dei principi e degli ideali di ciascuno, che lanci un forte appello a tutta la cittadinanza: “Lavoriamo Insieme per Serra”. Una coalizione aperta alla società civile che non vuole avere niente a che fare con le vecchie logiche della politica, dove le scelte calate dall’alto hanno, ancora una volta, confermato il totale fallimento della politica stessa e soprattutto il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.C’è la volontà di ripartire per un nuovo percorso ed una nuova stagione politica. C’è la determinazione di ripartire dalla nostra millenaria storia, dalla nostra cultura e dalle nostre storie umane e professionali.C’è la risolutezza di ripartire dalla libertà di metterci in gioco per un interesse comune e per un progetto importante e moderno per la cittadina di Serra San Bruno;c’è l’intraprendenza di ripartire dall’autonomia di poter rivendicare le scelte che faremo nel programma da proporre ai cittadini serresi. [Continua]

L’appello è quello di costruire insieme un nuovo modello di laboratorio civico, aperto, innovativo, che sappia parlare ai giovani, fuori dalle logiche delle riunioni di pochi per coinvolgere i tanti della nostra amata cittadina. Una coalizione che metta nella sua agenda politica amministrativa l’esclusivo interesse della comunità, affinchè possa porre fine alle annose problematiche che insistono su tutto il territorio: lavoro, acqua, rifiuti e nuovo assetto urbanistico sono le impellenti priorità, per le quali i cittadini serresi aspettano risposte ormai da decenni.

Avere le capacità di capire che un modello politico può essere superato, vuol dire anche avere la consapevolezza dei propri mezzi e, soprattutto, sapere che si può dare tanto alla propria cittadina in materia di idee, proposte, obiettivi in tutti i campi: sociale, economico, urbanistico, ambientale, sportivo, culturale e turistico. Vogliamo coinvolgere tutte quelle forze perbene di Serra, a cui chiediamo di scendere in campo al nostro fianco e di sostenerci in questo progetto ambizioso. Un progetto che si fondi principalmente su quel senso di comunità che dobbiamo ritrovare al più presto, mettendo da parte le ambizioni e gli interessi personali e lavorando per una Serra San Bruno che possa rinascere più forte e più ambiziosa di prima”.

Il documento è firmato dall’avvocato Michele Ciconte, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia,dal consigliere comunale uscente Cosimo Polito, dall’ex consigliere provinciale Giuseppe Raffele, dall’avvocato Vito Regio e dall’ex sindaco e già candidato alle regionali con Fratelli d’Italia Bruno Rosi. Si aspetta ora che tale coalizione individui il proprio candidato a sindaco da contrapporre a quello di Liberamente – Alfredo Barillari – e ad Antonio Procopio sostenuto dall’Acccorduni fra l’ex assessore regionale al Lavoro Nazzareno Salerno e l’ex deputato del Pd Bruno Censore.



