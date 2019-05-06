Il criterio di nomina è stato quello del sorteggio, effettuato nei giorni scorsi alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Guetta

Venerdì scorso sono stati effettuati a Vibo Valentia i sorteggi per la nomina degli scrutatori per le elezioni amministrative e per il rinnovo del Parlamento Europeo che si terranno il 26 maggio. Nei locali del Municipio, alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Guetta, si è proceduto a stilare l’elenco di coloro che avranno il compito permettere lo svolgimento delle operazioni di voto. In questi giorni agli scrutatori delle 37 sezioni del comune verrà notificata nel proprio domicilio la nomina e gli stessi avranno modo di accettare o, eventualmente, rinunciare all’incarico. Ecco di seguito gli scrutatori sorteggiati e il seggio loro assegnato nella città di Vibo Valentia e frazioni.