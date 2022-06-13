Nulla da fare per il primo cittadino uscente Antonio Arena, alla ricerca di una riconferma dopo aver governato il Comune negli ultimi cinque anni

Cambio al timone del Comune di Ionadi. Lo sfoglio appena concluso, infatti, ha sancito la vittoria del candidato a sindaco Fabio Signoretta, presentatosi di fronte agli elettori a capo della lista civica “Per Jonadi”. Il 26enne esperto in fondi comunitari, quindi, scalza dalla guida del Comune un politico di vecchia data come il sindaco uscente Antonio Arena, a sua volta presentatosi in questa tornata elettorale a capo della lista civica “Ionadi nel cuore”.

Il nuovo primo cittadino di Ionadi porta a casa il risultato finale e ottiene le “chiavi” del Municipio con 419 voti di scarto sul suo avversario. Sono 1328 i suffragi ottenuti dalla sua lista, rispetto ai 909 di quella del sindaco uscente. Fabio Signoretta ritorna in municipio dopo una precedente esperienza da consigliere di minoranza, questa volta rivestendo la carica di guida dell’amministrazione cittadina.

Questi i voti ottenuti dai candidati a consigliere della lista “per Jonadi” guidata da Signoretta (in grassetto gli eletti): Giampiero Calafati (118), Maria Angela Calzone (124), Antonio Carnovale (70), Vincenzo Ciardulli (89), Nicolina Corigliano (125), Valentina Fusca (127), Jessica Garrì (63), Angelo Francesco Gentile (174), Francesco Antonio Jorgi (125), Saro Mazza (198), Giovanni Rossi (49) e Gennaro Mario Spina (66).

Questi i consensi ricevuti dai candidati a consigliere della lista “Ionadi nel cuore” guidata dal sindaco uscente Arena (in grassetto gli eletti): Gabriele Prestia (186), Massimo Amico (30), Francesco Catania (138), Dario Baldo (46), Giuseppe Lo Bianco (86), Angela Morello (46), Saveria Gentile detta Saverina (66), Tiziana Maria De Leo (24), Vincenzo Gentile (63), Francesco Staglianò (54), Alessio Tavella (137) e Antonio Camera (33).

