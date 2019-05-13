Doppia iniziativa del candidato sindaco Maria Limardo sul corso cittadino e nella frazione portuale. Al centro dei due eventi i punti programmatici per il rilancio del capoluogo e del centro costiero

«Vibo Marina è carica di opportunità, sia da un punto di vista delle bellezze che da un punto di vista culturale. Non è una realtà da considerare separata rispetto a Vibo Valentia. Al contrario, si tratta di due dimensioni da mettere insieme, una volta per tutte: si tratta di mettere a sistema le migliori energie presenti su tutto il territorio». È con questo stato d’animo che Maria Limardo, candidato sindaco di Vibo Valentia, ha condotto un partecipato incontro con la popolazione delle Marinate, tenutosi ieri proprio nella frazione Marina. «Abbiamo un progetto serio – ha spiegato ai cittadini il candidato sindaco – che su Vibo Marina ci vede impegnati sia da un punto di vista del recupero e delle necessità strutturali sia sul piano delle opportunità e dello sviluppo del territorio. Per quanto riguarda l’aspetto strutturale, ci sono molte cose che devono essere fatte, mi riferisco al progetto Maione, che dovrà essere portato a compimento, mi riferisco alla necessaria messa in sicurezza del territorio: è assolutamente necessario che siano messi in sicurezza i fiumi e i fossi». Dal punto di vista culturale, poi, «ci sono molte altre cose che possono essere valorizzate, non solo il Castello e la Tonnara di Bivona, ma anche per esempio le ville romane. I turisti possono essere bene accolti su Vibo Marina, che è il ponte verso Vibo Valentia e la Costa degli dei. Proporremo alle navi da crociera dei pacchetti turistici integrati e diversificati per gusti e categorie». Poi, gli impegni. «Le campagne elettorali – ha detto ancora la Limardo – non si fanno con gli slogan o con gli attacchi: si fanno assumendo impegni con le comunità di appartenenza e io qui mi impegno. Dovrà essere dato a Vibo Marina uno scuolabus per le famiglie. È di assoluta necessità». Le idee, ha concluso, «viaggiano sulle gambe degli uomini e delle donne. Io sono in cammino per portare le nostre idee a ciascuno di voi».

L’iniziativa di Vibo Marina è stata preceduta, nella mattinata di sabato, da quella promossa da Maria Limardo lungo il corso principale di Vibo. Qui il candidato sindaco del centrodestra ha fatto allestire un gazebo per fornire informazioni in merito «alle proposte e all’idea generale su cui si fonda il progetto pensato per la città. L’evento – si legge in una nota – ha registrato numerose presenze e consentito al candidato sindaco di incontrare uno ad uno i cittadini, con i quali si è soffermata a parlare dello sviluppo e del rilancio di Vibo Valentia». Sull’iniziativa il candidato sindaco si è così espresso: «Quest’evento ci ha portato tra la gente ad illustrare la nostra idea per il futuro di questa città, abbiamo avuto modo di raccontare come la immaginiamo e di garantire il nostro impegno affinché possa ripartire e crescere. Si è parlato, tra le altre cose, delle direttrici sulle quali è improntato il disegno strategico contenuto nel programma e, più in generale, di come inserire Vibo tra le grandi realtà. Abbiamo individuato e sviluppato nel nostro programma politico – ha aggiunto Limardo – una serie di interventi per mezzo dei quali realizzare quel progetto di sviluppo che vede Vibo Valentia capoluogo forte e attrattivo. Di questo abbiamo parlato con la gente, che per l’intera giornata è rimasta al nostro fianco, partecipando e dimostrando interesse per le nostre idee».