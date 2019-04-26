Depositate nel pomeriggio le prime due formazioni a sostegno del candidato sindaco Maria Limardo rispettivamente messe in piedi da Giuseppe Mangialavori e Tonino Daffinà

È il centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Maria Limardo, a fare la sua mossa dopo la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle avvenuta questa mattina, depositando all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia le prime due liste: Forza Italia – Berlusconi per Limardo che fa capo al partito azzurro e, dunque, al senatore Giuseppe Mangialavori e Rinasci Vibo con Limardo Sindaco, ispirata dall’ex assessore Tonino Daffinà.

Ecco di seguito i componenti delle due liste:

Forza Italia – Berlusconi con Limardo

1. Brasca Caterina (cl. ’71)

2. Nesci Maria Rosaria (cl. ’86)

3. Muratore Giuseppe Roberto (detto Pino) (cl. ’53)

4. Servelli Ivan (cl. ’81)

5. Scriva Antonio (cl. ’75)

6. Tedesco Francescantonio (detto Franco) (cl. ’68)

7. Ierfone Angela (cl. ’70)

8. Mio Francesco, Maria (cl. ’65)

9. Fedele Ivana (cl. ’81)

10. Guarino Alessandro (cl. ’75)

11. Putrino Nazzareno Valentino (detto Rino) (cl. ’62)

12. Franzè Katia (cl. ’73)

13. Sorrenti Filippo Vittorio (cl. ’56)

14. Riga Silvia Lara (cl. ’74)

15. Fusino Zelia (cl. ’65)

16. Ciro Stefano (cl. ’74)

17. Vartuli Pasquale (cl. ’45)

18. Corrado Maria Carmosina (cl. ’73)

19. Barati Alì (cl. ’51)

20. Fanelli Giusi (cl. ’79)

21. Falduto Rossana (cl. ’63)

22. Cuzzucoli Giuseppe (cl. ’81)

23. Speziale Patrizia (cl. ’79)

24. Lo Gatto Raffaele (cl. ’50)

25. Russo Giuseppe (cl. ’79)

26. Naso Agostino (cl. ’80)

27. Russo Rosario (detto Sarino) (cl. ’75)

28. Fazio Donatella (cl. ’64)

29. Colloca Giuseppina (detta Giusy) (cl. ’80)

30. Francica Domenico (detto Mimmo) (cl. ’68)

31. Devito Elisabetta (cl. ’73)

32. Prestinenzi Luigi (cl. ’73)

Rinasci Vibo con Limardo Sindaco:

1. Barbuto Giuseppina (detta Giusy) (’77)

2. Borello Salvatore (detto Antonio) (’93)

3. Cardamone Gabriella (’86)

4. Caronia Antonio (’55)

5. Curtosi Valentina (’92)

6. D’Ambrosio Rossana (’90)

7. De Cristofaro Bibiana (’80)

8. Di Donato Silvana (’55)

9. Di Fede Mario (’60)

10. Falduto Domenico (’68)

11. Franzé Sandro Renato (’60)

12. Greco Vincenza (detta Enza) (’67)

13. Grillo Giuseppina (detta Giusy) (’73)

14. Iannello Matteo (’73)

15. Iorfida Raffaele (detto Lele) (’64)

16. La Gamba Gregorio (’77)

17. Lo Bianco Anthony (’94)

18. Lo Schiavo Serena (’89)

19. Moscato Elena (’79)

20. Petracca Giuseppe (’97)

21. Polistina Gregorio (detto Polistena) (’63)

22. Raffaele Valentina (’77)

23. Ramondino Carmela (’80)

24. Repaci Annarita (’79)

25. Ruscio Pasquale (’60)

26. Russo Luciano (’65)

27. Schirripa Mariaelena (’78)

28. Scigliano Girolamo Rosario (’57)

29. Talarico Aurora (’98)

30. Romano Rosalba Nazzarena (detta Rosalba) (’63)

31. Borello Maria Concetta Rita (’62)

