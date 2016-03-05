A Serra il centrodestra alla ricerca di una candidatura in rosa. Novità da Ricadi dove il centrosinistra punterebbe su Giulia Russo, mentre proliferano i concorrenti a Filadelfia.

Panoramica sulle comunali: seconda puntata, con sorpresa. A Serra San Bruno il centrosinistra pare abbia trovato la quadratura del cerchio su Bruno Tassone (di area moderata), mentre il centrodestra è ancora in alto mare. Alcuni fanno il nome di Maria Abronzino, ma si tratterebbe soltanto di un diversivo.

Nei piani del consigliere regionale di Forza Italia, Nazzareno Salerno, ci sarebbe sì una donna ma la sua identità è tenuta rigorosamente top secret. E Bruno Rosi? Il sindaco uscente pare si sia rassegnato al ruolo “dell’agnello sacrificale” allo scopo di preservare l’unità dello schieramento. Anche se, da un punto di vista elettoralistico, un primo cittadino che non si sottopone al giudizio degli elettori, tentando di ottenere un secondo mandato, non fa certo un bell’effetto.

Discorso a parte va fatto per Rosanna Federico che, al contrario di Rosi, non ha digerito per nulla il fatto di essere stata messa da parte dal suo “tutor politico”, il deputato del Pd Bruno Censore.

In primavera otto comuni chiamati alle urne nel Vibonese

Mentre nella città della Certosa il quadro sembra ormai, tutto sommato definito, a Filadelfia i candidati a sindaco, è il caso proprio di dirlo, “spuntano come i funghi”. Infatti, al primo cittadino uscente Maurizio De Nisi, e al dirigente democratico “fuori dal coro” Giuseppe Pellegrino, negli ultimi giorni si è aggiunto un esponente della società civile: il presidente del circolo culturale “Piero Gobetti” Giuseppe Serraino.

Più complicata la situazione nel centrodestra. L’unico aspirante alla fascia tricolore e il consigliere comunale di Forza Italia Antonio Zoccali. Un’ipotesi che, però, non convince il referente locale del movimento “Noi con Salvini”, Fabrizio Quattrocchi, più propenso ad un rinnovamento totale.

Infine, questa nostra breve panoramica si chiude con Ricadi. Qui il Partito democratico sembra orientato a schierare come proprio alfiere una donna: l’ex assessore Giulia Russo (foto). Dall’altra parte della barricata ci dovrebbe essere Gianfranco La Torre, esponente di spicco del Nuovo Centrodestra e fedelissimo del coordinatore provinciale del partito di Alfano, Alfonsino Grillo.