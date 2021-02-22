Il primo cittadino Carmelo Mazza modifica il precedente decreto e tiene per sé urbanistica, edilizia privata e protezione civile

Passa al dipendente del Comune di Joppolo Sabatino Panzitta la responsabilità dei servizi relativi ai lavori pubblici, all’ecologia, all’ambiente, alla viabilità stradale, alla gestione del demanio, agli impianti comunali ed al patrimonio. A conferirgli il nuovo incarico di responsabile dell’Area tecnica comunale è stato il sindaco Carmelo Mazza con proprio decreto, modificando così il precedente del mese di gennaio con il quale era stata conferita allo stesso primo cittadino la responsabilità di tutta l’area manutentiva del Comune. Al sindaco restano l’urbanistica, l’edilizia privata e la protezione civile. Da ricordare che il geometra Sabatino Panzitta (per anni responsabile dell’area amministrativa)è rientrato in servizio al Comune di Joppolo dopo che la Corte d’Appello di Catanzaro nel dicembre 2019 ha annullato il licenziamento disposto dal Comune di Joppolo e che era stato confermato nel 2017 in primo grado dal Tribunale di Vibo.

il licenziamento (poi annullato) era stato disposto dal Comune a seguito del coinvolgimento di Sabatino Panzitta in alcune vicende giudiziarie, la principale delle quali si è conclusa in appello in sede penale con la prescrizione del reato dopo una condanna a 5 anni per peculato in primo grado.

