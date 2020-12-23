Prende il suo posto l’attuale presidente del Consiglio. Dimissioni per motivi personali. Un mese fa l’ordinanza di demolizione di un’abitazione della madre dell’ex componente della giunta Mazza

Si è dimesso dalla giunta comunale di Joppolo l’assessore Ambrogio Scaramozzino. Al suo posto il sindaco Carmelo Mazza ha nominato Florinda Albino, consigliere comunale di maggioranza ma anche – sino alla nomina ad assessore – presidente del Consiglio comunale. Nel decreto di nomina si parla di dimissioni di Ambrogio Scaramozzino – dopo poco più di un anno – per “ragioni personali”. Scaramozzino resta comunque consigliere comunale. Le dimissioni arrivano a distanza di circa un mese dall’ordinanza firmata da Carmelo Mazza, in qualità di responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Joppolo, e dal tecnico comunale Sabatino Panzitta, con la quale è stata decisa la demolizione dell’abitazione di proprietà della madre di Ambrogio Scaramozzino in quanto ritenuta abusiva. Il Comune per tale vicenda ha anche irrogato una sanzione amministrativa di ventimila euro in quanto l’edificio in questione risulta essere stato realizzato – ad avviso degli uffici dell’ente locale – su area soggetta ad elevato rischio idrogeologico.

Restano invece ancora da surrogare i consiglieri comunali dimissionari Vittorio Vecchio e Giovanni Preiti.

LEGGI ANCHE: Truffa sui farmaci nel Vibonese: tre condanne in Tribunale

Joppolo: ditta a Coccorino senza mezzi e antenna Wind su sito del padre del vicesindaco

Scempio ambientale a Coccorino, sequestrato il lungomare e denunciati i responsabili

I lavori pubblici a Coccorino e l’uomo del clan Mancuso

Scempio a Coccorino: collina sventrata, materiale sulla spiaggia – Video