Alla base della richiesta dei consiglieri di minoranza vi è «un eccesso di assenze». Per l'assessore si tratta di «un attacco» perpetrato dall'inizio del mandato

I consiglieri comunali di Nicotera Antonio D’Agostino, Maria Adele Buccafusca e Salvatore Pagano del gruppo “Movi@Vento”, hanno presentato richiesta al presidente del Consiglio comunale e per conoscenza anche al prefetto di Vibo Valentia, per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario con il seguente punto all’ ordine del giorno: “Decadenza del consigliere comunale La Malfa per eccesso di assenze alle sedute del Consiglio comunale”, ricordando che “analoga richiesta era stata avanzata lo scorso 10 novembre al sindaco Giuseppe Marasco e al prefetto Roberta Lulli “senza che ci fosse alcun seguito”. [Continua in basso]

“Sin dall’inizio del mio mandato – ha affermato La Malfa – la mia figura ha dato fastidio ad alcuni soggetti. Da quel momento in poi hanno continuato ad attaccarmi con ogni mezzo, senza mai riuscire ad avere la meglio”. A margine della richiesta di decadenza, l’assessore Antonio La Malfa non appare sorpreso e aggiunge “su di me hanno detto di tutto, dalle offese alle accuse di servilismo, alle parole più squallide, ma il sottoscritto è rimasto sempre lì, in piedi e a schiena dritta. Anche questa volta sarà mio dovere difendermi a testa alta da tali accuse – ha concluso – e cercare di restare in piedi in questo “mondo fatto di macerie”, affinché possa continuare a servire la mia gente. Chiederò ai miei colleghi il massimo sostegno per respingere l’ennesimo attacco di chi, ancora non ha ingoiato il rospo, augurando il meglio a chi mi vuole male”.

