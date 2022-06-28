Eletto il nuovo presidente del Consiglio comunale ed il suo vice. Tre i gruppi consiliari

Primo Consiglio comunale a Pizzo, alla presenza, oltre che della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto e dei consiglieri, anche di Giuseppe Borrello (referente provinciale di “Libera”) e Ferdinando Pietropaolo (presidente dell’associazione “Per il bene comune”) i quali nelle scorse settimane avevano incontrato le associazioni locali e le liste degli aspiranti primi cittadini per far firmare loro il “Patto per la città”. Si tratta di documento in cui sono stabiliti principi etici e morali con cui chi amministra deve operare. [Continua in basso]



Tre sono i gruppi all’interno del nuovo Consiglio comunale: “Adesso Pizzo”, che fa capo alla lista guidata da Sergio Pititto, “Domani è oggi” con Emilio De Pasquale, Carlo Capocasale e Giusy Federico e “Città libera” con Franco Muzzopappa.

Ala guida della commissione elettorale comunale figurano i consiglieri Giò Puglisi, Domenico Rocca e Giusy Federico (consiglieri supplenti, invece, Carlo Capocasale, Stefania Calfapietra e Marina Betrò).



Nuovo presidente del Consiglio comunale è stato eletto Franco Procopio , mentre Teresa Defina ricoprirà le vesti di vicepresidente del Consiglio comunale.

La giunta rosulta così composta: vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, legalità e trasparenza, attività amministrativa e Sanità è Vincenzo Pagnotta. Marina Betrò è invece l’assessore al Bilancio, alle Politiche sociali, al Volontariato, al Terzo settore, alle Politiche di genere e giovanili, alle Pari opportunità. Stefania Calfapietra è l’assessore alle Politiche ambientali, all’urbanistica, al servizio idrico integrato e alla programmazione dei fondi comunitari. A Gennaro Muratore è stata attribuita la delega all’Innovazione tecnologica, ai servizi cimiteriali, al centro storico, al Patrimonio, al Marketing territoriale ed agli eventi.



Il sindaco Sergio Pititto si è riservato per sé la Polizia municipale, gli Affari generali, il Personale, la Mobilità, i Trasporti, il Commercio e le Attività produttive.