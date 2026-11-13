Dimissioni “immediate” del sindaco e di altri tre amministratori comunali di Ricadi. E’ quanto chiedono i consiglieri di minoranza Pasquale Mobrici, Mario Rizzo, Gianfranco La Torre e Agostino Pantano prendendo spunto dal recente rinvio a giudizio, disposto dal gup del Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento di una richiesta della locale Procura, nei confronti di alcuni componenti della precedente amministrazione, diversi dei quali rieletti nel maggio scorso come: il sindaco Domenico Locane (nella precedente giunta vicesindaco), il vicesindaco Nicola Lasorba (già consigliere comunale), l’assessore Domenico Tomaselli (già consigliere comunale) e la consigliera di maggioranza Luana Mazzitelli (in precedenza assessore). Falsità ideologica in atti pubblici, l’accusa contestata dalla Procura a tali imputati unitamente, tra gli altri, all’ex sindaco Nicola Tripodi. In totale i capi d’imputazione contestati dalla Procura sono 12 e riguardano la gestione finanziaria del Comune di Ricadi. Per gli attuali consiglieri di minoranza, la vicenda giudiziaria rappresenta una “situazione molto grave e del tutto anomala che vede imputati il sindaco, il vicesindaco, un assessore ed una consigliera comunale per un reato che sarebbe stato commesso ai danni dello stesso Comune che tuttora amministrano. Una situazione che genera un clima di incertezza e di sospetto – fanno notare i consiglieri di opposizione – e che non consente di espletare l’azione amministrativa con la giusta serenità poiché gli stessi amministratori rinviati a giudizio continuano ad occuparsi del bilancio e della stessa materia per la quale sono chiamati a rispondere dinanzi al giudice penale. Una situazione di anormalità e inopportunità per la quale si rendono a questo punto opportune e doverose le dimissioni del sindaco Domenico Locane, del vicesindaco Nicola Lasorba, dell’assessore Domenico Tomaselli e della consigliera di maggioranza Luana Mazzitelli”. Ma vi è di più. I consiglieri di minoranza nel chiedere le dimissioni dei quattro amministratori fanno infatti notare che al momento nessuna costituzione di parte civile da parte del Comune di Ricadi – ente che avrebbe subito un danno rilevante – si registra nel procedimento penale, emergendo quindi ancor di più sotto tale profilo, ad avviso dei consiglieri di minoranza, “un conflitto di interessi fra gli amministratori imputati e il Comune”. Da qui un richiamo da parte dei consiglieri di minoranza al “senso di responsabilità nell’interesse della comunità ricadese” e l’invito ai quattro amministratori della maggioranza a “rassegnare le dimissioni per motivi di trasparenza e per consentire al Comune di essere amministrato con trasparenza e serenità”. Il processo per la vicenda del bilancio comunale del Comune di Ricadi si aprirà dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia il 4 maggio del prossimo anno.