Ecco gli assessori scelti da Nicola Derito, al suo quinto mandato. Singole deleghe affidate pure ai consiglieri di maggioranza

Formata la nuova giunta comunale di San Costantino Calabro. La scelta del riconfermato sindaco Nicola Derito è alla fine caduta su Riccardo Mercatante e Mario Grasso. Il primo, oltre che di assessore con competenze alla Viabilità, Ambiente, Urbanistica, Agricoltura e Cultura, rivestirà pure il ruolo di vicesindaco.

Grasso assumerà, invece, l’incarico di assessore con deleghe al Commercio e al Servizio civile.

Il sindaco Derito ha, tuttavia, provveduto ad assegnare incarichi di responsabilità a tutti i consiglieri della maggioranza “Prosperità e Cultura-Rinascita”.

Nello specifico, funzioni di organizzazione e coordinamento sono stati affidati a Rosaria Deluca (in materia di Istruzione, Mensa scolastica e Scuole), Cesare Denami (Decoro Urbano), Rossella Mercatante (Rapporti con le associazioni e Politiche sociali), Stefano Palmiro Scarcia (Sport e Spettacolo) e Domenico Suppa (Bilancio e Tributi).

Denami e Suppa assumeranno in sinergia anche la delega ai Lavori pubblici, “in modo da rafforzare l’efficienza amministrativa, atteso i diversi finanziamenti dovuti ai fondi Pnrr”. [Continua in basso]

La giunta è stata ufficializzata nel corso del primo consiglio comunale della nuova era Derito. Il riconfermato sindaco è al suo quinto mandato alla guida del Comune di San Costantino Calabro. Nell’ultima tornata ha battuto in modo netto l’avversario di turno Antonello Corigliano, oggi in Consiglio nella veste di capogruppo della minoranza “Alternativa per San Costantino”.

Il capogruppo di maggioranza sarà, invece, Rosaria Deluca. Un politico di lungo corso, Nicola Derito, che nel corso dell’assise ha tenuto a mettere in evidenza l’età media dei componenti del suo gruppo (40 anni) e a indirizzare parole di ringraziamento verso i suoi concittadini, per la fiducia ancora una volta accordatagli, e di disponibilità a collaborare in modo costruttivo alla minoranza. Nel corso dell’assise è stato eletto Palmiro Scarcia nuovo presidente del consiglio. Il suo vice sarà l’esponente della minoranza Gennaro Soriano.