Interviene la Prefettura di Vibo Valentia sulla nomina di quattro assessori al Comune di San Gregorio d’Ippona da parte del rieletto sindaco Pasquale Farfaglia. Il prefetto Anna Aurora Colosimo ha infatti trasmesso una comunicazione al primo cittadino invitandolo ad adeguare la composizione della giunta comunale di San Gregorio d’Ippona alle disposizioni normative vigenti in materia, riducendo quindi il numero degli assessori in conformità ai limiti previsti dalla legge.

A nulla sono valse le spiegazioni fornite dal sindaco Pasquale Farfaglia secondo il quale lo Statuto del Comune di San Gregorio d’Ippona prevede la possibilità (all’articolo 25) che la giunta possa essere composta da un numero variabile di assessori compreso tra due e quattro. Tale articolo dello Statuto comunale non può infatti entrare in contrasto con le disposizioni normative introdotte con la Legge Delrio, che ha reso inapplicabili tutte le norme statutarie incompatibili con il quadro normativo nazionale. A sollevare il caso in Prefettura a Vibo, chiedendo un intervento immediato del prefetto, erano stati i consiglieri di minoranza del Comune di San Gregorio d’Ippona. Gli assessori nominati dal sindaco con decreto del 5 giugno scorso sono Domenico Ruffa (il quale è stato designato anche quale vicesindaco), Gregorio Lo Muto, Vittoria Santacaterina e Sara Suriano. Due nominativi tra loro dovranno quindi ora essere revocati dal sindaco nel ruolo di assessori.