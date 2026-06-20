Assegnate anche numerose deleghe ai consiglieri di maggioranza. La consiliatura precedente si era interrotta a dicembre
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Si riparte dal sindaco
Il sindaco ha provveduto altresì ad attribuire specifiche deleghe ai seguenti consiglieri comunali: sport, gestione del verde pubblico, rilancio degli impianti sportivi e utilizzo delle strutture comunali al consigliere Anthony Mandarano; lavori pubblici, urbanistica, pianificazione territoriale, Protezione civile ed efficientamento energetico al consigliere Vito Galati; istruzione, servizi sociali, politiche per la terza età, volontariato e rapporti con le istituzioni scolastiche alla consigliera Giuseppina Pullella; agricoltura, sportello del cittadino, attività produttive e sviluppo economico, commercio, mercati e fiere alla consigliera Francesca Squillace; politiche giovanili alla consigliera Maria Antonietta Galati.
Abdon Servello ha vinto le elezioni comunali alla guida della lista "Vallelonga Impegno Comune", che ha ottenuto 244 voti, pari al 54,10% delle preferenze. Battuta la candidata Maria Grazia Mazzotta, ex sindaco alla guida della lista "Uniti per Vallelonga", che si è fermata a 207 voti, pari al 45,90%. Uno scarto di 37 preferenze ha quindi chiuso una competizione elettorale arrivata dopo la fine anticipata della consiliatura (le dimissioni di sei consiglieri, tre di maggioranza e tre di minoranza) che aveva visto eletta nel 2024 la Mazzotta quale primo cittadino. Era poi seguito un periodo di commissariamento del Comune dal dicembre scorso sino al ritorno alle urne il 24 e 25 maggio.