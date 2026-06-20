Si riparte dal sindaco Abdon Servello a Vallelonga il quale, dopo la vittoria elettorale del 24 e 25 maggio, ha provveduto a nominare due assessori. Si tratta di Marisa Rizzuto, nominata anche vicesindaco, e Antonio Mandarano. Alla Rizzuto sono state attribuite le seguenti deleghe: cultura, rapporti con le associazioni e terzo settore, gestione e promozione degli spazi destinati a biblioteca e museo. All’assessore Mandarano vanno invece le seguenti deleghe: ambiente, gestione dell’acquedotto, tutela del territorio, decoro urbano, sostenibilità ambientale. Capogruppo per la maggioranza sarà la consigliera comunale Francesca Squillace, di minoranza Maria Grazia Mazzotta. Entrano a far parte del Consiglio comunale anche i consiglieri: Giuseppina Pullella, Vito Galati, Maria Antonietta Galati, Anthony Mandarano, Angelo Massa e Giuseppe Vetrò (gli ultimi due consiglieri di minoranza.

Il sindaco ha provveduto altresì ad attribuire specifiche deleghe ai seguenti consiglieri comunali: sport, gestione del verde pubblico, rilancio degli impianti sportivi e utilizzo delle strutture comunali al consigliere Anthony Mandarano; lavori pubblici, urbanistica, pianificazione territoriale, Protezione civile ed efficientamento energetico al consigliere Vito Galati; istruzione, servizi sociali, politiche per la terza età, volontariato e rapporti con le istituzioni scolastiche alla consigliera Giuseppina Pullella; agricoltura, sportello del cittadino, attività produttive e sviluppo economico, commercio, mercati e fiere alla consigliera Francesca Squillace; politiche giovanili alla consigliera Maria Antonietta Galati.

Abdon Servello ha vinto le elezioni comunali alla guida della lista "Vallelonga Impegno Comune", che ha ottenuto 244 voti, pari al 54,10% delle preferenze. Battuta la candidata Maria Grazia Mazzotta, ex sindaco alla guida della lista "Uniti per Vallelonga", che si è fermata a 207 voti, pari al 45,90%. Uno scarto di 37 preferenze ha quindi chiuso una competizione elettorale arrivata dopo la fine anticipata della consiliatura (le dimissioni di sei consiglieri, tre di maggioranza e tre di minoranza) che aveva visto eletta nel 2024 la Mazzotta quale primo cittadino. Era poi seguito un periodo di commissariamento del Comune dal dicembre scorso sino al ritorno alle urne il 24 e 25 maggio.