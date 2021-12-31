In attesa di chiarimenti dal partito che fa capo al senatore Giuseppe Mangialavori per la mancata elezione a consigliere provinciale, l’esponente azzurro – già assessore all’Ambiente con sindaco Elio Costa – prende le distanze dal gruppo

E’ “maretta” dentro Forza Italia al Comune di Vibo Valentia. Dopo l’abbandono da parte dei consiglieri comunali Giusy Colloca e Katia Franzè, si registra infatti l’autosospensione dal partito da parte del consigliere comunale Giuseppe Russo. Il tutto in attesa di risposte dal partito che a livello regionale e provinciale fa capo al senatore Giuseppe Mangialavori. Giuseppe Russo – candidato da ultimo alle elezioni provinciali – è rimasto infatti fuori dal Consiglio provinciale essendogli mancato il voto determinante da parte di un consigliere comunale di Vibo ancora da “identificare”. Giuseppe Russo è stato assessore comunale all’Ambiente nell’amministrazione guidata dal sindaco Elio Costa. Rieletto con la lista “Vibo Unica” nel maggio 2019, era poi trasvolato in Forza Italia.



