Dopo la bocciatura del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, conferenza stampa del primo cittadino che rassicura: «Tasse già al massimo, non ci sarà alcun aumento»

Dopo la bocciatura del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha convocato una conferenza stampa per annunciare il dissesto. Un dissesto che, secondo il primo cittadino, «non può essere imputato a questa amministrazione, in due anni non si possono creare debiti per sessanta milioni di euro».

«Aspettiamo di leggere le motivazioni ma voglio che siano chiari alcuni elementi», sottolinea Limardo, assicurando che in nessun modo – a suo avviso – il dissesto dell’ente ricadrà sui cittadini: «Le tasse sono già al massimo e non ci sarà nessun aumento, questo sia chiaro. I cittadini non si allarmino». [Continua in basso]

Ma cosa accadrà ora? «La Corte dei Conti bocciando il Piano in pratica ci ha detto: non ce la fate a sostenerlo, è inutile che dite che riuscirete a pagare questi debiti, avete bisogno di aiuto. E verremo aiutati – spiega il sindaco – tramite i meccanismi previsti dallo Stato, vale a dire con una commissione che si insedierà qui e gestirà la massa debitoria, poi andremo in procedura di bilancio stabilmente riequilibrato e ripartiremo da zero». Così, almeno in teoria – dice. Ma quel che Maria Limardo tiene a ribadire è che «il dissesto non precipiterà sui cittadini come una iattura. Noi ci siamo già posti in un’ottica di risanamento delle casse finanziarie e forse, per certi aspetti, il fatto che ci sia questo dissesto può consentire una maggiore fluidità e magari un miglioramento delle condizioni generali dell’ente».

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo, la Corte dei Conti boccia il Piano di riequilibrio finanziario: l’ente va in dissesto

La politica vibonese della propaganda “sposata” anche dalla senatrice Ronzulli

Comune di Vibo, servizio idrico: pronti altri solleciti di pagamento. Migliaia i morosi

Consiglieri e gettoni di presenza a Vibo, liquidati i “compensi” di settembre