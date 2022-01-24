Cinque consiglieri di “palazzo Luigi Razza” passano nella formazione politica che fa capo a livello nazionale al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ed a livello locale al consigliere regionale De Nisi ed all’ex senatore Bevilacqua

Nasce in seno al Consiglio comunale di Vibo Valentia il gruppo “Coraggio Italia – Cambiamo! Vibo”. La decisione è maturata durante una riunione tra il consigliere regionale Francesco De Nisi, il componente della direzione nazionale, Francesco Bevilacqua, il coordinatore provinciale Maurizio De Nisi ed i consiglieri comunali che hanno condiviso il nuovo progetto. Il Gruppo, composto dai consiglieri Katia Franzè (capogruppo), Giuseppe Russo (vice capogruppo), Elisa Fatelli, Pietro Comito e Azzurra Arena, non nasconde i suoi obiettivi. Al centro della propria azione, quella che definiscono la politica “del fare” che privilegia “il pragmatismo e la concretezza”.

“No, dunque – si legge in un comunicato stampa – alle parole anteposte alle soluzioni dei problemi. Sì, invece, alla logica che premette gli interessi generali dei territori e dei cittadini, il cui ascolto ha sempre caratterizzato la nostra azione – affermano – improntata alla salvaguardia dell’interesse generale come tratto distintivo ed insostituibile. Il nascente gruppo consiliare di Coraggio Italia – Cambiamo! Vibo, pur riconoscendo l’impegno e i risultati raggiunti dall’amministrazione comunale, non può esimersi dall’evidenziare alcune criticità. Le nostre idee e i nostri progetti per Vibo vanno nella direzione di un contributo fattivo e costruttivo volto a garantire benessere e sviluppo”.



Quindi la conclusione con uno sguardo al futuro: “Noi ci siamo: anche con la nostra esperienza cercheremo di sfruttare le opportunità offerte, tra le altre cose, dal Pnrr per dimostrare di non essere una semplice rappresentanza elettorale ma invece, una forza politica che ascolta, comprende e propone soluzioni”.

