Tre consiglieri scelgono di intraprendere insieme un percorso politico pur rimanendo iscritti ciascuno alo proprio partito di riferimento

Nasce da un’unità d’intenti da parte di Stefano Luciano, Pietro Comito e Giuseppe Russo, il nuovo gruppo consiliare al Comune di Vibo Valentia denominato “Al Centro”. Quale capogruppo è stato nominato Giuseppe Russo, mentre vicecapogruppo sarà Pietro Comito. I tre consiglieri comunali hanno condiviso un nuovo documento politico-programmatico “nella consapevolezza della necessità di aprire a nuove alleanze per rafforzare l’azione politico-amministrativa che occorre dispiegare in consiglio comunale”. Da qui la decisione di “formare un unico gruppo consiliare per svolgere la funzione di opposizione attraverso un comune percorso amministrativo seppur nel rispetto ciascuno della propria soggettività politica”. Il gruppo consiliare si riconosce nell’area politica riformista-liberale e si propone di svolgere “un’opposizione non pregiudiziale e non ideologica”.

I consiglieri comunali del nascente gruppo rimangono quindi iscritti ciascuno nel proprio partito o movimento di riferimento seguendo con attenzione le evoluzioni della politica nazionale.

