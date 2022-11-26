La proposta del capogruppo del movimento 5 stelle al presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia per far funzionare realmente le commissioni

Il capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Vibo Valentia Domenico Santoro in una nota inviata al presidente del Consiglio comunale Rino Putrino proposta di ristrutturare tutte le presidenze delle stesse commissioni, attraverso l’elezione del vicepresidente opposto politicamente al Presidente eletto. «In questo caso – afferma Santoro – il vicepresidente dovrà impegnarsi a dare un contributo organizzativo alla definizione immediata delle scritture ufficiali e di comunicati veloci verso la Giunta. La proposta – aggiunge – non ha la prerogativa di aiutare la maggioranza, ma di controllarla più strettamente e soprattutto di far funzionare realmente le commissioni. [Continua in basso]

Tale organizzazione – prosegue il capogruppo pentastellato – dovrà vedere la chiara responsabilità di votazione sia della maggioranza che dell’opposizione con elezioni non contaminate da scelte avverse. Pertanto chiedo a lei Presidente Putrino di farsi carico di tale richiesta, portandola avanti – conclude – come meglio ritiene».

La decisione di Domenico Santoro nasce dalle difficoltà organizzative che le commissioni comunali stanno attraversando, anche alla luce della volontà espressa dai Consiglieri delle opposizioni di voler contribuire a far funzionare realmente le commissioni consiliari.

