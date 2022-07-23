Il civico consesso convocato dal presidente dell’assemblea Rino Putrino. Prevista anche designazione del rappresentate comunale all’interno del Collegio del Convitto “Filangieri”

Sarà un consiglio comunale tutto incentrato sui conti pubblici di Palazzo Luigi Razza quello convocato dal presidente del civico consesso di Vibo Valentia Rino Putrino per giovedì, 28 luglio 2022, alle ore 8:30,ed in eventuale seconda convocazione per il giorno successivo, ma con inizio fissato alle ore 9:30. All’ordine del giorno dei lavori consiliari dell’aula, dopo le eventuali comunicazioni da parte del sindaco Maria Limardo e del presidente dell’assemblea e la designazione del rappresentate comunale all’interno del Collegio del Convitto “Filangieri”, sono dunque iscritti i seguenti argomenti sui quali è prevista – verosimilmente – la relazione dell’assessore comunale al Bilancio e alla programmazione finanziaria Maria Teresa Nardo: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022”; “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 136 del 24 giugno”; “Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di diversi avvisi di pagamento; “Riconoscimento debito fuori bilancio in favore degli aventi diritto a seguito di procedure esecutive concluse con ordinanze di assegnazione somme”; “Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore della Regione Calabria”.